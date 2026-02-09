Luciano Spalletti protagonizou um dos momentos mais insólitos do fim de semana, após o empate caseiro da Juventus na receção à Lazio (2-2).

Na flash-interview, questionado sobre a atuação do VAR no jogo, o treinador da Juve perguntou à jornalista da DAZN, Federica Zille, se a poderia beijar. Spalletti beijou a jornalista no ombro ainda antes de ela responder e deixou uma observação sobre um alegado penálti não marcado a favor da Juve por eventual falta de Mario Gila sobre Juan Cabal.

«Contacto... Um beijo também é contacto. Se eu te acariciar, isso também é contato. Contacto é diferente de impacto», disse o técnico da «vecchia signora».