Insolito
Há 12 min
Saga continua: Celeste Amarilla chama «filho da p***» a Mbappé
Depois dos insultos racistas, a senadora do Paraguai volta a insultar o avançado francês
AL
Depois dos insultos racistas, a senadora do Paraguai volta a insultar o avançado francês
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A troca de acusações entre a senadora do Paraguai, Celeste Amarilla, e Kylian Mbappé parece não ter fim. Desta vez, o assunto chegou ao Senado e a política passou das declarações racistas... para o insulto.
Celeste Amarilla explicou que a sua indignação teve origem no comportamento de Mbappé após o apito final da partida. A senadora referiu que não gostou que o capitão da seleção francesa tivesse ignorado a tentativa de cumprimento de Orlando Gill, guarda-redes do Paraguai.
Ao concluir a intervenção, Celeste termina com «e esse filho da p... nega-lhe a mão e grita-lhe na cara», referindo-se, claro está, ao jogador do Real Madrid.
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