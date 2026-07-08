A troca de acusações entre a senadora do Paraguai, Celeste Amarilla, e Kylian Mbappé parece não ter fim. Desta vez, o assunto chegou ao Senado e a política passou das declarações racistas... para o insulto.

Celeste Amarilla explicou que a sua indignação teve origem no comportamento de Mbappé após o apito final da partida. A senadora referiu que não gostou que o capitão da seleção francesa tivesse ignorado a tentativa de cumprimento de Orlando Gill, guarda-redes do Paraguai.

Ao concluir a intervenção, Celeste termina com «e esse filho da p... nega-lhe a mão e grita-lhe na cara», referindo-se, claro está, ao jogador do Real Madrid.

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