O Real Sireti venceu, este sábado, o Oguzsport (5-2) nos «quartos» do play-off de subida/descida da Liga da Moldávia. Apesar da goleada, o jogo ficou marcado por... um autogolo inacreditável.

A formação da casa carimbou a passagem às «meias» com os golos de Molla (23m), Stan (37m), Gulceac (42m), Borovschi (44m) e o Orbu (89m). Do lado do Oguzsport, Cedirean até abriu as contas do jogo (18m).

Já na segunda parte o segundo golo dos forasteiros surgiu de forma… inesperada. Rebeja encontrava-se com queixas perto da linha de fundo. Um remate cruzado acerta em cheio no médio de 21 anos e desvia o esférico para o golo. A reação do guarda-redes é, também, preciosa.

Ora veja o autogolo insólito:

RELACIONADOS
Hungria: Gyori Eto sagra-se campeão nacional 13 anos depois
Feminino: Barcelona de Kika Nazareth conquista dobradinha
VÍDEO: ex-FC Porto faz golaço, mas Palmeiras empata e fica à mercê do Flamengo
OFICIAL: Xabi Alonso é o novo treinador do Chelsea