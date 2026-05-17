Há 1h e 33min
É o autogolo do ano? Lesionado leva com a bola e faz «chapéu» ao guarda-redes
Momento caricato marcou o play-off de subida/descida do principal escalão da Moldávia
TFR
O Real Sireti venceu, este sábado, o Oguzsport (5-2) nos «quartos» do play-off de subida/descida da Liga da Moldávia. Apesar da goleada, o jogo ficou marcado por... um autogolo inacreditável.
A formação da casa carimbou a passagem às «meias» com os golos de Molla (23m), Stan (37m), Gulceac (42m), Borovschi (44m) e o Orbu (89m). Do lado do Oguzsport, Cedirean até abriu as contas do jogo (18m).
Já na segunda parte o segundo golo dos forasteiros surgiu de forma… inesperada. Rebeja encontrava-se com queixas perto da linha de fundo. Um remate cruzado acerta em cheio no médio de 21 anos e desvia o esférico para o golo. A reação do guarda-redes é, também, preciosa.
Ora veja o autogolo insólito:
