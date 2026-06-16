Uma bola gigante do Mundial invadiu uma estrada em El Salvador, país da América Central, durante uma forte tempestade.

As imagens do incidente, que decorreu no dia 14 de junho, já se tornaram virais nas redes sociais.

A bola insuflável, que estava exposta no centro comercial Bambu, soltou-se com a chuva forte e o vento que se faziam sentir no país. Invadiu, assim, a estrada - obrigando os carros a travar para evitar bater contra a bola. O insuflável acaba por bater num camião que estava parado em quatro piscas, regressando para a estrada - onde voltou a chocar com outro veículo.

Apesar da agitação, não há registos até então de que a bola gigante tenha causada algum dano material ou feridos.

Ora veja as imagens: