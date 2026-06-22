Insolito
Há 1h e 33min
VÍDEO: uruguaio pede a namorada em casamento...e Cabo Verde empata
Momento insólito em Miami, na segunda jornada do Grupo H do Mundial 2026
Momento insólito em Miami, na segunda jornada do Grupo H do Mundial 2026
Ajoelhado com o filho ao colo, um adepto do Uruguai aproveitou o jogo com Cabo Verde em Miami (2-2) para pedir a namorada em casamento. Todavia, o momento foi estragado por Hélio Varela, que fez o empate para os cabo-verdianos.
A Espanha lidera o Grupo H, com quatro pontos, dois sobre Cabo Verde e Uruguai. Na terceira e última jornada, na madrugada de sábado (01h), a Espanha mede forças com o Uruguai em Guadalajara, no México. Em simultâneo, Arábia Saudita e Cabo Verde jogam em Houston (EUA).
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