Ajoelhado com o filho ao colo, um adepto do Uruguai aproveitou o jogo com Cabo Verde em Miami (2-2) para pedir a namorada em casamento. Todavia, o momento foi estragado por Hélio Varela, que fez o empate para os cabo-verdianos.

A Espanha lidera o Grupo H, com quatro pontos, dois sobre Cabo Verde e Uruguai. Na terceira e última jornada, na madrugada de sábado (01h), a Espanha mede forças com o Uruguai em Guadalajara, no México. Em simultâneo, Arábia Saudita e Cabo Verde jogam em Houston (EUA).