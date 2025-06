Depois da eliminação do Benfica no Mundial de Clubes frente ao Chelsea nos oitavos de final, os encarnados chegaram na manhã desta segunda-feira ao Aeroporto de Figo Maduro.

Passavam poucos minutos das 7h30 quando os dois autocarros das águias deslocaram-se para a saída das instalações aeroportuárias, no entanto, a saída foi tudo menos tranquila.

Parecia que as cancelas da saída do aeroporto tinham ganho vida própria e começaram a abrir à vez, obrigando os veículos que transportavam a comitiva encarnada a aguardarem durante alguns minutos. Pouco depois, e já com o problema resolvido, o Benfica seguiu finalmente viagem.

Veja no vídeo associado o momento caricato.