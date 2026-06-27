Insolito
Há 1h e 0min
VÍDEO: Bubista puxa do charuto e lidera a festa de Cabo Verde
Selecionador dos tubarões abriu o livro num momento de descompressão
Selecionador dos tubarões abriu o livro num momento de descompressão
Ao leme de Cabo Verde desde 2020, Pedro Leitão Brito – ou Bubista – liderou as celebrações no balneário após a qualificação para os “16-avos” do Mundial 2026. Ao empatarem com a Arábia Saudita, os “Tubarões Azuis” saltaram para o segundo lugar do Grupo H, com três pontos.
Ao cabo de três empates em três jogos, segue-se a campeã Argentina, na sexta-feira (23h).
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS