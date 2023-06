O guarda-redes do Benfica, Odysseas Vlachodimos, foi uma das principais figuras do França-Grécia, que terminou com vitória gaulesa por 1-0, no Stade de France.

Aos 54 minutos, o guardião encarnado defendeu o penálti batido por Kylian Mbappé, mas o árbitro do encontro mandou repetir a cobrança e, à segunda tentativa, o avançado do Paris Saint-Germain conseguiu marcar, embora Vlachodimos tenha adivinhado o lado da bola.

«Tinha jogado contra o PSG pelo Benfica e lá o Mbappé marcou para o mesmo canto. Na repetição, eu tinha a certeza de que ele ia mandar para o outro lado, mas não consegui», afirmou após o jogo, citado pelo Gazzetta.

«Foi um jogo difícil contra uma equipa de topo. Queríamos algo, não conseguimos, mas acredito que o que mostramos hoje vai ajudar-nos nas próximas partidas», completou.

Vlachodimos foi visto em evidente dificuldades físicas durante o encontro, mas conseguiu aguentar em campo.

«Deveriam perguntar aos médicos. Estava com dores nas costas, mas eles consertaram, tomei um remédio e a adrenalina ajudou. Eu também disse a Paschalakis [segundo guarda-redes] para estar pronto», revelou.

De resto, durante o jogo, num lance que deu canto para a Grécia, o guarda-redes do Benfica foi visto na sua grande área deitado no relvado, com as costas para baixo, a rodar de um lado para o outro de forma a amenizar a dor.