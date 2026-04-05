Um momento insólito, e polémico, marcou o encontro entre Bursaspor e Mardin 1969 Spor, da terceira divisão turca, quando a árbitra assistente Esra Arikboga foi atingida na sequência de um lance entre dois jogadores e acabou por cair de forma aparatosa no relvado.

O episódio, captado pelas câmaras, rapidamente se tornou viral, não tanto pelo choque em si, mas pela reação, ou falta dela, dos intervenientes.

Tudo aconteceu perto do final da partida, disputada sob chuva, quando Yusuf Erdogan e Mehmet Manis disputavam uma bola junto à linha lateral. O jogador do Mardin decidiu fazer um corte de carrinho, ambos escorregaram no relvado molhado e uma das pernas acabou por atingir com força a árbitra assistente, que foi derrubada.

Apesar da queda evidente, nenhum dos jogadores envolvidos mostrou preocupação imediata. Não houve pedido de desculpas nem tentativa de ajuda, com ambos mais focados em seguir a jogada.

Perante a situação, o árbitro principal interrompeu o encontro e dirigiu-se rapidamente à colega para avaliar o seu estado, enquanto pedia explicações aos jogadores.