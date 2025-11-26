Insólito
Há 1h e 23min
Cucurella brinca com Roberto Martínez: «Não estou feliz por ver-te»
Lateral espanhol recorda final perdida com Portugal na Liga das Nações
Marc Cucurella foi considerado o homem do jogo na goleada do Chelsea ao Barcelona (3-0), na noite de terça-feira. Como é habitual, no final da partida, o jogador distinguido prestou declarações ao painel da estação televisiva que comentou a partida. Entre os presentes estava Roberto Martínez, selecionador de Portugal, com quem o lateral espanhol aproveitou para brincar.
«Antes de tudo, não estou feliz por ver-te», atirou Cucurella, antes de responder a uma pergunta colocada pelo compatriota.
O comentário era uma referência ao facto de os dois não se verem desde a final da Liga das Nações, a 8 de junho, na qual Espanha perdeu com Portugal nas grandes penalidades.
