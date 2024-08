O Galatasaray foi eliminado da Liga dos Campeões nesta terça-feira. Na segunda mão do play-off de acesso à Liga milionária, os turcos perderam diante do Young Boys por 0-1, aumentando o agregado para 2-4. No final, estalou a confusão no relvado.

É que Alan Virginius, marcador do golo do Young Boys, ultrapassou Fernando Muslera e foi celebrar na cara dos adeptos adversários. Muslera, jogador 'da casa' há muitos anos, não gostou do sucedido e rasteirou o adversário com os pitons.

Os colegas de Virginius foram logo acudir pelo extremo, que se recompôs e continuou a celebrar. Já Fernando Muslera foi imediatamente expulso, prevendo-se uma sanção pesada para o guarda-redes experiente.

Imagens captadas dentro do estádio, nas bancadas, mostram melhor o momento do pontapé de Muslera e a confusão que se gerou imediatamente no relvado.