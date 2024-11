É um despedimento algo insólito. Fábio Pereira, atleta do Vitória de Guimarães na modalidade de Ténis de Mesa viu esta terça-feira o seu contrato terminado abruptamente.

Em causa, está um comentário feito por Fábio... no Facebook. Na rede social, o mesatenista publicou uma mensagem sobre o Sporting de Braga, afirmando que o clube minhoto «faz inveja a muita gente». O atleta ainda tentou desculpar-se mas o estrago estava feito.

O Vitória de Guimarães reagiu em comunicado e terminou a ligação que tinha com o jogador de ténis de mesa, afirmando que «representar o Vitória Sport Clube é uma responsabilidade que exige uma reta atuação em todas as esferas e é esperado que todos os atletas assumam um comportamento adequado e que não vise o bom nome do clube ou dos seus adeptos».