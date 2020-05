O último «Como é que o Bicho Mexe?» de Bruno Nogueira, transmitido esta sexta-feira no Instagram, atingiu cerca de 175 mil visualizações em tempo real, um recorde nas redes sociais portuguesas.

O que começou por ser um desabafo sobre a pandemia da covid-19 e o confinamento, acabou por se tornar num projeto e um fenómeno cultural que culminou, esta sexta-feira, numa arruada por Lisboa à procura de luzes de Natal e com a participação de figuras como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Nélson Évora ou Salvador Sobral.

Ao lado do também humorista e argumentista Nuno Markl, Bruno Nogueira foi abordado durante a viagem por centenas de fãs e acompanhado por mais de 150 mil que o seguiam nos ecrãs dos telemóveis e computadores, durante duas horas, como foi habitual durante os dias da semana dos últimos dois meses. Uma notícia sobre a qual pode ler mais no site da TVI24.

Das 23:00 até às 01:00, Bruno Nogueira convidava para o direto um elenco de figuras públicas, sendo que as mais habituais eram Nuno Markl, Nuno Lopes, Albano Jerónimo, João Manzarra, João Quadros, Marta Bateira (Beatriz Gosta), Inês Aires Pereira, Nélson Évora, Salvador Martinha, Inês Aires Pereira, Jéssica Athayde, Mariana Cabral (Bumba na Fofinha) e Ljubomir Stanisic.

À exceção de Beatriz Gosta, que estava no Porto, todos estes se juntaram a Bruno Nogueira no Coliseu de Lisboa, para se despedirem desta primeira caminhada do bicho, ao som do piano de Filipe Melo e da voz de Bruno Nogueira, numa interpretação de «Vendaval», de Tony de Matos.

No final, Bruno Nogueira reafirmou que voltaria a tentar este fenómeno no futuro, algo que já tinha prometido à filha.

«Voltamos a encontrar-nos em algum sítio, provavelmente aqui [Instagram]. É um até já, não será um adeus, tenho muitas dificuldades com o adeus. É um até já e aguentem firmes que vai correr tudo bem. Vai correr tudo bem», concluiu.