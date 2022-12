Lionel Messi estabeleceu mesmo um novo recorde de likes no Instagram com a publicação que fez logo após a conquista do Mundial 2022 que, esta terça-feira, já caminha para uns astronómicos 59 milhões de «gostos».

O Maisfutebol já tinha dado conta que a publicação de Messi tinha ultrapassado a publicação de Cristiano Ronaldo associada à Louis Vuitton em que o internacional português aparecia a jogar xadrez com Messi, mas agora a publicação do argentino também já ultrapassou a mediática publicação do ovo que, desde 2019, tinha acumulado um recorde de 56 milhões de likes.

Foi esse o número que a publicação de Messi ultrapassou esta terça-feira, acrescentando, em poucas horas, quase mais três milhões ao antigo recorde.