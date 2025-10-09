Alan Varela, médio do FC Porto, reagiu esta quinta-feira à morte de Miguel Ángel Russo, treinador do Boca Juniors.

«Eternamente agradecido por me dar a oportunidade de jogar na primeira (divisão argentina). Descansa em paz, Miguel», escreveu o jogador no Instagram.

Formado no Boca Juniors, Alan Varela foi lançado como sénior por Miguel Ángel Russo, em 2020. Os dois trabalharam juntos em 2020 e 2021, sendo que foi nesta segunda temporada que o atual médio dos dragões assumiu um papel mais importante na equipa argentina.

Miguel Ángel Russo faleceu na noite desta quarta-feira, aos 69 anos, vítima de um cancro na próstata.