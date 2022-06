Paul Pogba promete ser um protagonista neste mercado de transferências, depois de ter abandonado o Manchester United ao fim de seis temporadas no clube inglês.

Enquanto não anuncia novidades sobre o seu futuro, o médio vai falando sobre o documentário Pogmentary, que conta o seu percurso no mundo do futebol.

Um dos temas abordados em Pogmentary foi a relação entre Pogba e José Mourinho, durante a passagem do técnico português pelo United. A certa altura, o jogador de 29 anos aponta o dedo ao treinador português.

«Tudo começou quando me lesionei. Fui para Miami para fazer reabilitação e um paparazzi tirou-me foto de mim e da Zulay [mulher de Pogba]. O Mourinho mandou essa foto a Mino Raiola [então agente do francês] a dizer que eu estava de férias enquanto eles estavam a trabalhar no duro. Não precisava de ser assim. Fui ter com ele e perguntei-lhe se era a sério. Estava a treinar três vezes ao dia, quem é que ele pensava que eu era? Foi a primeira vez que tive um problema com um treinador», contou o internacional francês.

Pogba revelou ainda que o United «não ajudou» e «não se importou» com o jogador após a lesão. «Só na seleção francesa consegui recuperar a confiança», conclui.