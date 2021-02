A Federação Italiana de Futebol (FIGC) abriu um inquérito a Juventus e Inter Milão, devido a alegados insultos entre dirigentes dos dois clubes após o jogo de terça-feira das meias-finais da Taça de Itália, anunciou o organismo.

O presidente da Juventus, Andrea Agnelli, e o treinador do Inter Milão foram apanhados pelas imagens da transmissão televisivas a proferir insultos e Antonio Conte terá mesmo feito um gesto obsceno ao dirigente do emblema de Turim, tanto durante o intervalo como já no final da partida.

Conte foi treinador da Juventus entre 2011 e 2014.

Estes acontecimentos não foram relatados pelo árbitro da partida no seu relatório, o que levou a FIGC a abrir um inquérito, que poderá também abranger mais pessoas ligadas aos dois clubes, entre jogadores, treinadores e dirigentes.

No final da partida, o técnico dos nerazzurri deu a sua versão dos acontecimentos.

O encontro em Turim acabou empatado a zero, resultado que permitiu à Juventus, de Cristiano Ronaldo, seguir para a final, já que na primeira mão, em Milão, tinha vencido por 2-1.