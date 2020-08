A Liga Europa é a Liga do Sevilha. O emblema espanhol conquistou a prova pela sexta vez, a quarta desde 2013/14 após bater o Inter de Milão com reviravolta por 3-2.



Esta foi a segunda final perdida pelos nerazzurri depois de 1996/97 ante o Schalke 04. Por sua vez, o registo andaluz impressiona: seis triunfos em seis finais.



Diego Carlos foi, porventura, a figura da partida. Logo aos três minutos, o defesa brasileiro foi batido por Lukaku em velocidade e acabou por cometer grande penalidade. O internacional belga inaugurou o marcador e deixou os italianos em vantagem.



A resposta da equipa de Lopetegui não tardou. Com mais bola, o Sevilha jogou sob a batuta de Banega (despediu-se do futebol europeu) e desenhou boas jogadas, quase sempre pelos corredores laterais. Numa triangulação na direita, Navas fez um cruzamento delicioso a pedir um desvio certeiro. Luuk De Jong, o herói das meias-finais, antecipou-se a Godín e mergulhou para a bola, igualando a final (12m).



O Inter reagiu à igualdade e voltou a assumir o jogo. Chegou a pedir grande penalidade em duas ocasiões. Conte viu, inclusive, o cartão amarelo por protestos. Embora o jogo estivesse interessante, só se viram oportunidades de golo aos 22 minutos quando Ocampos acertou na malha lateral.



Superada a entrada bruta dos italianos, o Sevilha conseguiu chegar à reviravolta. Lance de laboratório: De Jong desmarcou-se de forma brilhante da defesa do Inter e surgiu só a cabecear para o 2-1 na sequência de uma passe teleguiado de Banega (33m).



No entanto, Lopetegui e companhia nem tiveram tempo para festejar. Três minutos depois, o Inter igualou também de bola parada. Godín superiorizou-se a Diego Carlos (cometeu a falta que originou o livre) e assinou o 2-2.



A segunda parte foi completamente diferente. Mais fechada, com menos oportunidades e com menos... Inter de Milão. Ainda assim, os nerazzurri foram os primeiros a ameaçar o 3-2. Lukaku isolou-se, mas permitiu a defesa de Bono (65m).



Acabou por ser, uma vez mais, um lance de bola parada a originar novo golo. A defesa do Inter de Milão não conseguiu afastar o livre de Banega, Diego Carlos improvisou um pontapé de bicicleta e a bola desviou em Lukaku, acabando por entrar. 3-2!



Conte foi à procura de um golo que lhe oferecesse o prolongamento. Lançou Eriksen, Alexis Sánchez e Candreva e por pouco não acabou a sorrir. Numa jogada confusa, Kondé evitou o golo do internacional chileno.



Diego Carlos não aguentou as emoções e começou a chorar ainda no banco e antes do jogo ter acabado. Mais tarde, assim que o jogo acabou, foi a vez de Lopetegui chorar como um menino.



Esta é a Liga do Sevilha. Ponto.