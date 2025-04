Marcar aos 87:28 minutos na Allianz Arena pelo Inter de Milão, na Liga dos Campeões, celebrar da mesma forma e com o mesmo patrocínio em pano de fundo. Estas são as épicas coincidências que ligam Davide Frattesi a Goran Pandev.

Na noite de terça-feira, o médio italiano adiantou o Inter nos “quartos” da Champions (1-2). Há 14 anos, em março de 2011, Pandev resolveu os “oitavos” na casa do Bayern, aplicando o 2-3.

Quis o destino que estes golos acontecessem na mesma baliza, no mesmo minuto e segundo, com festejos idênticos e com o placar publicitário da Heineken em pano de fundo.

O Inter de Milão não conquista a Champions desde 2009/10, então comandado por José Mourinho.

Na atual edição da prova, a eliminatória dos “quartos” vai ser resolvida na noite de quarta-feira (20h).