Inter e Milan defrontaram-se em San Siro e a vitória (1-0) sorriu aos nerazurri num dérbi da Madonnina que só contou com Rafael Leão na segunda parte. O internacional português foi suplente pela segunda vez consecutiva e deu contributo à equipa a partir do minuto 55.

Por essa altura, já o Inter de Milão vencia. Um canto de Çalhanoglou encontrou Lautaro Martínez. O avançado argentino, de cabeça, bateu Ciprian Tatarusanu, aos 34 minutos.

Não se sabia, obviamente, que esse golo decidira o dérbi, até porque o Inter teve um outro golo anulado. Porém, o duelo de Milão conheceu o vencedor ali. O golo de Lautaro deixou o Inter no segundo lugar, a 13 pontos do Nápoles e com mais três que a Roma, de José Mourinho. O técnico português é terceiro na Serie A, enquanto o Milan, que é o campeão em título, termina a jornada com 38 pontos e no sexto posto, ou seja, fora dos quatro lugares de acesso à Liga dos Campeões.