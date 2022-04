Um golo ridículo esteve na origem da derrota do Inter de Milão em Bolonha e pode muito bem decidir o título em Itália.

Os campeões em título deslocaram-se ao Renato Dall'Ara e colocaram-se em vantagem por Perisic logo aos três minutos.

Nesse momento, a classificação dizia Inter, 34 jogos, 75 pontos, Milan, 34 jogos, 74 pontos. Porém, houve golpe de teatro. Arnautovic empatou no único lance da equipa da casa no primeiro tempo, mas o momento do jogo (e do campeonato?) aconteceu no segundo tempo.

Ionut Radu estreava-se na Serie A e, num lançamento lateral, o guarda-redes do Inter deixou a bola escapar, com Sansone a confirmar o 2-1 e a deixar os nerazzurri dois pontos atrás do rival Milan a quatro jogos do fim!

Milan, 74 pontos, Inter, 72.