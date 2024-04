O Inter Miami foi derrotado, na madrugada desta quinta-feira, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões da América do Norte. Na receção ao Monterrey, e sem Messi, os mexicanos adiantaram-se na eliminatória, por 1-2.

Entre os anfitriões, Jordi Alba, Busquets e Suárez foram titulares.

Num encontro que arrancou «partido», as oportunidades sucederam-se, com os guarda-redes a afastarem – por vezes de forma pouco ortodoxa – o perigo. Ao minuto 19, na sequência de um canto pela direita, o central Tomás Aviles inaugurou o marcador. Aproveitando a apatia da defesa contrária, o argentino, de 20 anos, rematou, na pequena área, para o seu primeiro golo na época, ao décimo jogo.

Até ao intervalo, o perigo não voltou a rondar as balizas, mas os índices de agressividade aumentaram.

No segundo tempo, Suárez ameaçou ampliar a vantagem, aos 55m, de livre direto, e, 10 minutos mais tarde, o Inter Miami viu David Ruiz ser expulso. Com dois cartões amarelos em quatro minutos, o médio das Honduras, de 20 anos, terá a rever os índices de agressividade.

Logo a seguir, aos 69m, o Monterrey repôs a igualdade. Também na sequência de um canto pela direita, Meza assinou o 1-1, assistido pelo guardião Callender, incapaz de segurar ou afastar o esférico.

Galvanizados pelo momento, Jorge Rodriguez consumou a reviravolta, aos 88m. O remate, em arco, à entrada da área, foi bem medido, descartando Callender do lance. Foi a estreia a marcar na época para este médio argentino, de 28 anos.

A segunda mão está agendada para a madrugada de quinta-feira (03h30). No Bancomer, Monterrey e Inter Miami decidem quem atinge as «meias» da Liga dos Campeões da América do Norte. Para essa «final», o Inter Miami espera já contar com Messi, há 20 dias a recuperar de problemas musculares.

O vencedor da eliminatória cruzará com os norte-americanos do Columbus Crew, ou com os mexicanos do Tigres. Para já, tudo empatado nessa disputa (1-1).

O mesmo não se pode dizer das outras eliminatórias, uma vez que o Pachuca goleou o Herediano (5-0) e o Club America cimentou uma vantagem importante sobre o New England Revolution (4-0).

O conjunto de Miami não vence desde que Messi se lesionou. Um empate e uma derrota na Liga, em todo o caso, apenas remeteu o Inter para o segundo lugar da Conferência Este da MLS, a um ponto do Cincinnati, ao cabo de sete jornadas. Ainda assim, o líder poderá ampliar a vantagem sobre Messi e companhia, uma vez que guarda um jogo em atraso.