Sob o lema «Liberdade para Sonhar» e em referência à «força, resiliência e imprevisibilidade do oceano», o Inter Miami revelou o terceiro equipamento, a estrear no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

O astro Lionel Messi foi modelo para esta camisola pintada em «Azul Miami», com pormenores em rosa e branco. Consulte algumas imagens na galeria associada.

A equipa norte-americana integra o Grupo A do Mundial de Clubes, com FC Porto, Al Ahly e Palmeiras. A estreia de Messi e companhia está agendada para a madrugada de domingo (1h), frente aos egípcios do Al Ahly.