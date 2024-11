Javier Mascherano sucede a Tata Martino no comando técnico do Inter Miami. O argentino, de 40 anos, deixa a seleção sub-20 e olímpica, para assumir o leme da equipa de Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba e Luis Suárez.

«Poder liderar o Inter Miami é uma honra e um privilégio. Fui atraído pela ambição. Estou ansioso para trabalhar com as pessoas do Inter Miami, para ajudar o clube a atingir novos patamares, e dar aos adeptos mais momentos inesquecíveis», referiu Mascherano, aos meios do emblema norte-americano.

Depois de terminar a carreira de jogador no Estudiantes, em 2021, o antigo médio acumulou experiência nos sub-20 e seleção olímpica da Argentina, de 2022 a 2024. No verão, foi eliminado nos quartos de final de Paris2024, pela França de Henry.

Enquanto jogador, passou por River Plate, Corinthians, West Ham, Liverpool, Barcelona, Hebei (China) e Estudiantes (Argentina).

Este ano, o Inter Miami terminou a MLS na primeira ronda dos play-offs. Nas provas continentais, Messi e companhia foram eliminados da Champions nos «quartos», além de deixarem a Leagues Cup nos «oitavos». Em todo o caso, 2025 reserva a participação no Mundial de Clubes.

Bienvenido, Jefe 🇦🇷✍️



Argentina and FC Barcelona legend Javier @Mascherano has been named as our new head coach! Welcome to the Miami dream 🩷🖤.



More details: https://t.co/iICOZxaFw7 pic.twitter.com/Boc6Ix32yC