Tata Martino anunciou, esta sexta-feira, que está de saída do comando técnico do Inter Miami. Ao cabo de duas temporadas no emblema norte-americano, o treinador argentino, de 62 anos, encerra um ciclo no qual conquistou a Leagues Cup, em 2023.

«Por motivos estritamente pessoais tenho de deixar o clube, não posso voltar no próximo ano. Tenho de estar em Rosário por motivos pessoais. Tomei a decisão antes dos play-offs, nem a equipa técnica sabia. Não queria gerar motivos de distração.»

«Depois da eliminação, cinco ou seis dias depois, falei com o Leo [Messi]. Foi uma das primeiras pessoas a saber da notícia», explicou o treinador, em conferência de imprensa.

Depois de treinar o Barcelona em 2013/14, e a Argentina de 2014 a 2016, Tata Martino passou pelos norte-americanos do Atlanta United, onde conquistou a MLS. Mais recentemente, de 2019 a 2023, orientou a seleção do México.

Face à saída do treinador argentino, começa a procura pelo novo timoneiro de Messi, Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets.