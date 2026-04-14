OFICIAL: Mascherano deixa comando técnico do Inter Miami
Argentino deixa clube por «motivos pessoais» e compatriota Guillermo Hoyos assume o cargo de forma interina
Argentino deixa clube por «motivos pessoais» e compatriota Guillermo Hoyos assume o cargo de forma interina
Javier Mascherano anunciou a demissão do comando técnico do Inter Miami. Nesta terça-feira, aos meios do clube norte-americano, o treinador argentino garantiu que a decisão se deve a «motivos pessoais».
«Gostaria de agradecer ao clube pela confiança depositada. Vou guardar para sempre a memória da conquista do primeiro campeonato. Não tenho dúvidas de que este clube vai alcançar novos sucessos», disse o técnico de 41 anos.
Em 66 jogos, Mascherano liderou Messi e companhia para 38 vitórias e para a inédita conquista da MLS. Num ciclo iniciado em janeiro de 2025, este treinador orientou o Inter Miami no Mundial de Clubes, vencendo o FC Porto (2-1) e atingindo os “oitavos”.
O emblema norte-americano já esclareceu que Guillermo Hoyos – treinador argentino de 62 anos – vai assumir o comando técnico nos próximos jogos.
O Inter Miami conta com Messi, Suárez e Segovia (ex-Casa Pia) no plantel e ocupa o terceiro lugar da Conferência Este da MLS, com 12 pontos, a quatro do Nashville (1.º).
Javier Mascherano has decided to bring his tenure as Head Coach to an end. A champion who, together with his staff, will always be part of the @InterMiamiCF family and forever linked to our first star.— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026
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