Javier Mascherano anunciou a demissão do comando técnico do Inter Miami. Nesta terça-feira, aos meios do clube norte-americano, o treinador argentino garantiu que a decisão se deve a «motivos pessoais».

«Gostaria de agradecer ao clube pela confiança depositada. Vou guardar para sempre a memória da conquista do primeiro campeonato. Não tenho dúvidas de que este clube vai alcançar novos sucessos», disse o técnico de 41 anos.

Em 66 jogos, Mascherano liderou Messi e companhia para 38 vitórias e para a inédita conquista da MLS. Num ciclo iniciado em janeiro de 2025, este treinador orientou o Inter Miami no Mundial de Clubes, vencendo o FC Porto (2-1) e atingindo os “oitavos”.

O emblema norte-americano já esclareceu que Guillermo Hoyos – treinador argentino de 62 anos – vai assumir o comando técnico nos próximos jogos.

O Inter Miami conta com Messi, Suárez e Segovia (ex-Casa Pia) no plantel e ocupa o terceiro lugar da Conferência Este da MLS, com 12 pontos, a quatro do Nashville (1.º).