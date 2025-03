A partir do banco, Lionel Messi voltou a vestir a pele de herói do Inter Miami. No quinto jogo na fase regular da Conferência Este da MLS, o astro argentino foi decisivo na receção ao Philadelphia Union (2-1).

Na madrugada deste domingo, depois de o finlandês Robert Taylor inaugurar o marcador a favor dos anfitriões, aos 23 minutos, os forasteiros cresceram. De tal modo que Messi foi obrigado a saltar do banco ao minuto 55.

Pouco depois, aos 57m, aplicou o 2-0, assistido por Suárez.

Entre trocas, o Philadelphia Union confirmou o ascendente com o golo do húngaro Gazdag, aos 80m. Todavia, insuficiente para resgatar um ponto.

Assim, o Inter Miami segue invicto e líder isolado da Conferência Este, com 13 pontos, um de vantagem sobre o Philadelphia Union. De salientar que Messi e companhia guardam uma ronda em atraso.

Na madrugada de quinta-feira (4h30), o Inter Miami disputa o primeiro “round” dos “quartos” da Liga dos Campeões da CONCACAF, no reduto do Los Angeles FC.