Ainda com Messi na bancada, o Inter Miami selou a qualificação para os oitavos de final da Leagues Cup, prova que junta equipas dos Estados Unidos e do México. Na madrugada desta sexta-feira, o emblema de Miami derrotou, em casa, o Toronto (4-3).

Entre os anfitriões alinharam Jordi Alba, Busquets e Luis Suárez. Do outro lado, destaque para a titularidade de Insigne (ex-Nápoles) e Bernardeschi (ex-Juventus).

Num encontro pleno de emoção e incerteza, o Inter Miami liderava por 2-0 ao cabo de 11 minutos, graças aos golos dos médios Matías Roja e Diego Gómez, ambos assistidos por Jordi Alba.

Na resposta, aos 15m, Insigne reduziu, capitalizando uma grande penalidade. Todavia, a esperança dos visitantes sofreu novo revés três minutos mais tarde, quando Bernardeschi deixou o encontro, rendido por Prince Owusu.

De parada e resposta, Luis Suárez repôs a diferença de dois golos aos 20 minutos. Para não variar, Jordi Alba protagonizou a assistência. Face à toada, a partida parecia controlada pelo Miami. Mas, aos 28m, o central David Martínez foi expulso, com cartão vermelho direto.

Foi o mote para o Toronto almejar algo mais. Uma vez mais de penálti, Insigne bisou, aos 41m.

No segundo tempo, Matías Roja bisou. A assistência, claro, pertenceu a Jordi Alba. Estavam decorridos 59 minutos.

No 1, ni 2, ni 3... CUATRO asistencias para Don @JordiAlba esta noche 👏 pic.twitter.com/FhvrqEswTK — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 9, 2024

Entre trocas, os forasteiros voltaram a reduzir, beneficiando do auto-golo de Allen, aos 79m. Em todo o caso, e apesar da pressão exercida, foram incapazes de, pelo menos, recuperar a igualdade.

Assim, o Inter Miami avança para os «oitavos», aguardando por adversário norte-americano: Sp. Kansas City ou Columbus Crew.

Nesta fase estão já os mexicanos do Tigres e do Pumas, assim como os norte-americanos do Seattle Sounders, San José Earthquakes e Los Angeles FC.

Os 16-avos da Leagues Cup prosseguem na madrugada deste sábado. Destaque para o jogo do Toluca, de Renato Paiva e Paulinho, em casa, ante o Houston Dynamo (01h30).

Outros resultados:

San José Earthquakes 5-0 Necaxa

Seatlle Sounders 3-1 Los Angeles Galaxy

Tigres 1-0 Pachuca