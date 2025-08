O Inter Miami triunfou sobre na receção aos mexicanos do Necaxa, mas apenas nos penáltis (2-2, 5-4 após penáltis). Na madrugada deste domingo, na segunda ronda da fase Liga da Leagues Cup – competição entre Estados Unidos e México – Messi, Suárez, Jordi Aba, Rodrigo de Paul, Sergio Busquets e Telasco Segovia (ex-Casa Pia) foram titulares nos anfitriões.

Ainda assim, aos 11 minutos, Messi caiu sobre o relvado e deixou a ação.

Perante os comandados de Fernando Gago, os pupilos de Mascherano inauguraram o marcador aos 12 minutos, por Segovia, assistido por Rodrigo de Paul. Cinco minutos volvidos, o central Falcón viu o cartão vermelho direto.

Antes do intervalo, aos 33 minutos, o avançado Badaloni restabeleceu a igualdade.

Entre trocas, o Necaxa viu o central Calderon receber o segundo cartão amarelo, aos 60 minutos. Em todo o caso, o avançado Ricarod Monreal completou a reviravolta aos 81 minutos.

Quando o triunfo mexicano parecia próximo, Jordi Alba agradeceu nova assistência de De Paul e forçou os penáltis, assinando o 2-2 aos 90+2m.

Em dez remates, apenas o avançado Badaloni – o terceiro a cobrar – falhou pelo Necaxa. Assim, ocupam o 5.º lugar da série mexicana, com quatro pontos – a derrota nos penáltis permite amealhar um ponto. No topo seguem os Tigres, com seis pontos.

Por sua vez, o Inter Miami é vice-líder da série norte-americana, com cinco pontos – a vitória nos penáltis concede dois pontos. No topo estão os Portland Timbers, com seis pontos.

Madrugada dentro, em Portland, os Timbers triunfaram por 1-0 sobre o Queretaro. O jovem Noah Santos, avançado de 18 anos que iniciou a formação no FC Porto, foi a jogo aos 80 minutos. O único golo foi apontado pelo médio Cristhian Paredes, aos 36 minutos.

Assim, os Timbers lideram a série MLS, com seis pontos, enquanto o Queretaroé 17.º e penúltimo no grupo do México, ainda sem qualquer ponto.

Quanto a Diogo Gonçalves, o ala português (ex-Benfica), foi titular pelo Real Salt Lake na receção ao Atl. San Luis, com a derrota a surgir nos penáltis (4-1), após empate a dois golos.

O desaire deixa os norte-americanos no 11.º lugar da respetiva série, com três pontos. Por sua vez, o Atl. San Luis é 10.º no respetivo grupo, com dois pontos.

Outros resultados:

Pumas 3-2 Atlanta United

Club America 3-3 Minnesota (8-7 após penáltis)

Orlando City 3-1 Atlas