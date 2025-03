O Inter Miami alcançou a terceira vitória consecutiva na MLS, na visita ao Atlanta United (1-2), na madrugada desta segunda-feira. Entre os anfitriões, o defesa Pedro Amador (ex-Moreirense) foi titular, enquanto o extremo Xande Silva (ex-Vit. Guimarães) foi suplente utilizado.

Entre os visitantes, Jordi Alba, Busquets, Messi, Suárez e Telasco Segovia (ex-Casa Pia) começaram de início.

Depois de o avançado Latte Lath inaugurar o marcador, aos 11 minutos, Messi restabeleceu a igualdade, nove minutos volvidos.

Entre trocas e cartões amarelos, a reviravolta foi consumada pelo avançado Fafà Picault, aos 89 minutos.

Invicto no campeonato ao cabo de quatro rondas, o Inter Miami é líder isolado da Conferência Este, com 10 pontos, mais um face ao Philadelphia Union. No calendário de Messi e companhia segue-se a receção a este adversário, na noite de 29 de março (23h30).

Por sua vez, o Atlanta United de Amador e Xande Silva é 12.º da Conferência Este, com quatro pontos.