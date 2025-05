Na reação a três desaires consecutivos – um na MLS e dois na Champions – o Inter Miami retomou a via das vitórias na madrugada deste domingo, ao triunfar na receção ao New York Red Bulls (4-1).

Sem surpresa, Jordi Alba, Busquets, Suárez e Messi foram titulares, enquanto o ex-Casa Pia Telasco Segovia foi suplente utilizado. Entre os visitantes, o avançado Choupo-Moting (ex-Bayern Munique e PSG) foi titular.

Num encontro geralmente controlado pelo emblema de Miami, o médio Picault inaugurou o marcador ao nono minuto. De remate em remate, o lateral Weigandt ampliou aos 30m, enquanto Suárez aplicou o 3-0 aos 39m.

Antes do intervalo, aos 43 minutos, Choupo-Moting reduziu.

Já com Segovia em campo, o ex-Casa Pia assistiu Messi para o 4-1, aos 67 minutos.

No que diz respeito a golos na MLS, o avançado venezuelano só é superado pelo argentino, que leva quatro em dez jornadas.

Assim, o Inter Miami subiu ao 4.º lugar da Conferência Este, com 21 pontos, a três do Columbus Crew (1.º), mas com um encontro em atraso. No calendário de Messi e companhia segue-se a visita ao Minnesota – vice-líder da Conferência Oeste – na noite de sábado (21h30).

Quanto aos New York Red Bulls, continuam no 9.º lugar da Conferência Este, com 15 pontos. Segue-se a receção ao Los Angeles Galaxy, 15.º e último da Conferência Oeste, na madrugada de domingo (1h30).