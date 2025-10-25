Messi bisou e embalou o Inter Miami na primeira mão dos “oitavos” dos play-offs da MLS. Na madrugada deste sábado, o astro argentino brilhou na receção ao Nashville (3-1), marcando aos 19 e 90+6 minutos. Pelo meio, o médio Allende também se juntou à festa, marcando aos 62m. A fechar, o médio alemão Hany Mukhtar (ex-Benfica) reduziu aos 90+11m.

No Inter, Jordi Alba, De Paul, Busquets e Suárez também foram titulares, enquanto Telasco Segovia (avançado ex-Casa Pia) foi a jogo aos 70m.

O duelo decisivo está agendado para a noite de 1 de novembro (sábado, 23h30).