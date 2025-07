Na sequência da goleada sofrida frente ao PSG nos “oitavos” do Mundial de Clubes, o Inter Miami operou uma reviravolta na visita aos canadianos do Montreal. Na madrugada deste domingo, Messi, Jordi Alba, Busquets, Telasco Segovia (ex-Casa Pia) e Suárez foram titulares no triunfo por 4-1.

Depois de o avançado Owusu inaugurar o marcador a favor dos anfitriões, ao segundo minuto, a resposta norte-americana surgiu por Allende – assistido por Messi, aos 33m. Sete minutos volvidos, o astro argentino consumou a reviravolta.

Na etapa complementar, Allende serviu Segovia para o terceiro, em cima da hora de jogo. De seguida, aos 62m, Messi bisou e atingiu o 12.º golo em 14 jornadas – além de sete assistências.

Desta forma, o Inter Miami subiu ao sexto posto da Conferência Este, com 32 pontos, a dez do líder Cincinnati. Em todo o caso, Messi e companhia guardam quatro jogos em atraso. Ao cabo de três triunfos consecutivos no campeonato, segue-se a visita ao New England Revolution (11.º), na madrugada de quinta-feira (0h30).

Quanto ao Montreal, os canadianos permanecem no 15.º e último lugar desta conferência, com 14 pontos.