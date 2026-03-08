O Inter Miami atingiu a segunda vitória consecutiva na MLS neste sábado, no reduto do DC United (2-1). Com o extremo Segovia de início, o ex-Casa Pia participou na jogada que culminou na vantagem do Inter Miami, num golo de Rodrigo de Paul aos 17 minutos. Pouco depois, aos 27 minutos, Messi duplicou a vantagem.

O astro argentino leva três golos em três jornadas da MLS. Mais importante, trata-se do golo 899 da carreira de Messi.

Ainda que o avançado Baribo tenha reduzido aos 75 minutos, o DC United foi incapaz de restabelecer a igualdade.

Assim, o Inter Miami regista duas vitórias e uma derrota, ocupando o terceiro lugar da Conferência Este, a um ponto do líder New York City. Segue-se a visita ao Charlotte (9.º), no sábado (23h30).