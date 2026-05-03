O Inter Miami de Messi foi derrotado na receção ao Orlando City, por 4-3.

Na madrugada deste domingo, os anfitriões atingiram o 3-0 aos 34 minutos, com golos do lateral Fray, do extremo Telasco Segovia (ex-Casa Pia) e de Messi. Todavia, o avançado Ojeda foi a verdadeira estrela. O argentino reduziu aos 39 e 68 minutos, e empatou o encontro, de penálti, aos 78.

Aos 90+3 minutos, foi a vez de o avançado Spicer – assistido por Ojeda – completar a reviravolta.

Este desfecho atira o Inter Miami para o terceiro lugar da Conferência Este, com 19 pontos em 11 jornadas, em igualdade com o New England (2.º) e a quatro pontos do líder Nashville. Por sua vez, o Orlando City é 13.º classificado, com 10 pontos, a quatro do acesso direto aos playoffs.