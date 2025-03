O Inter Milão triunfou na visita a Bérgamo e à Atalanta, por 0-2. Na 29.ª ronda da Serie A, na noite deste domingo, Rui Patrício foi suplente nos anfitriões, enquanto Taremi foi a jogo pelos visitantes aos 90+1m.

Depois de uma primeira parte intensa e equilibrada, o Inter alcançou a vantagem aos 54 minutos, pelo médio Carlos Augusto.

Entre trocas, o jogo complicou-se para a Atalanta aos 81 minutos, quando o médio Éderson viu dois cartões amarelos em menos de dez segundos. Ao ser admoestado pelo árbitro, o brasileiro aplaudiu a decisão, sendo expulso.

Pouco depois, aos 87 minutos, Lautaro Martínez selou o triunfo do emblema de Milão. Por protestos, o treinador da Atalanta, Gasperini, foi expulso.

Nos derradeiros minutos, aos 90+5m, Bastoni viu o segundo cartão amarelo, desfalcando o Inter.

Assim, os campeões em título aproveitaram o empate do Nápoles e assumem a liderança isolada da Serie A, com 64 pontos, três de diferença para o vice-líder. Aquando do regresso da Liga, a 30 de março, há receção à Udinese (10.ª).

Quanto à Atalanta, permanece no 3.º lugar, com 58 pontos, a seis do líder. Segue-se a visita à Fiorentina (8.ª), a 30 de março.