O Inter Milão não vai poder contar com dois jogadores importantes no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, frente ao Benfica.

Hakan Çalhanoglu e Milan Skriniar são baixas confirmadas para o jogo da Luz, Simone Inzaghi lamentou não poder contar com ambos, mas revelou que pelo menos um deles poderá jogar na segunda mão.

«São dois jogadores muito importantes para nós. Teria gostado de os ter cá para ter a equipa completa porque são dois jogadores fundamentais. Esperamos ter o Çalhanoglu já no próximo jogo, frente ao Monza, mas pelo Skriniar vou ter de esperar mais», admitiu.

O técnico italiano foi ainda questionado sobre se o facto de o Benfica já não contar com Enzo Fernández era positivo para o Inter, mas elogiou a forma como o Benfica fez com que não se sinta a ausência do argentino.

«O Enzo era muito importante para a equipa, mas eles não perderam a qualidade que tinham. Apesar da saída de um jogador tão importante, eles conseguiram continuar sem problemas», analisou.