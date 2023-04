O Inter de Milão não deu sequência à vitória conseguida em casa do Benfica, a meio da semana, e perdeu esta noite na receção ao Monza (1-0), em jogo da 30.ª jornada da Serie A.

No Giuseppe Meazza, a equipa dos arredores de Milão chegou ao triunfo com um golo aos 78 minutos, por Caldirola, com Dany Mota em campo.

Com este resultado, o Inter segue no quinto lugar do campeonato italiano, a dois pontos do quarto classificado, o rival Milan. O Monza é 12.º, com 38 pontos.

O Inter de Milão, refira-se, recebe o Benfica na próxima quarta-feira, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Os encarnados também perderam este sábado, diante do Desp. Chaves.