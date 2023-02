Após a vitória a meio da semana frente ao FC Porto, o Inter de Milão perdeu este domingo em casa do Bolonha, por 1-0, em jogo da 24.ª jornada da Serie A.

Riccardo Orsolini, ao minuto 76, fez o único golo do encontro, já depois de a equipa da casa ter tido um golo anulado, na primeira parte, num lance protagonizado por Musa Barrow.

Com este resultado, o Inter mantém-se nos 47 pontos, mas pode acabar a jornada igualado com a Roma e o Milan. Mais do que isso, os nerazzurri ficam a 18 pontos do Nápoles, líder do campeonato. É caso para dizer que os napolitanos já podem começar a encomendar as faixas de campeão. O Bolonha está no sétimo lugar.

O Inter, refira-se, está a meio da eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao FC Porto. Os italianos venceram na primeira mão, em casa, por 1-0.