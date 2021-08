Joaquín Correa, avançado argentino contratado pelo Inter de Milão à Lazio, teve uma estreia de sonho ao serviço da sua nova equipa. Esta sexta-feira, o jogador de 27 anos saiu do banco para marcar dois golos na vitória frente ao Hellas Verona (3-1), na 2.ª jornada da Serie A.



A equipa da casa marcou primeiro, por Ivan Ilic (15m), e Laurato Martínez anulou a desvantagem dos campeões italianos depois do intervalo (47m).



Ao minuto 74, Simone Inzaghi lançou Joaquín Correa para o rectângulo de jogo e o avançado fez o resto. Marcou o 2-1 ao minuto 83 e, já no período de descontos, bisou para fixar o resultado final.



No outro jogo do dia, a Udinese venceu o Veneza por 3-0.