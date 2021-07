O Inter de Milão renovou contrato com Aleksander Kolarov.

Em comunicado, o emblema italiano informa que o lateral-esquerdo sérvio fica ligado ao clube por mais um ano, até junho de 2022, ele que terminava contrato na presente época.

Aos 35 anos, Kolarov prepara-se para cumprir a segunda temporada no Inter. Em Itália, já representou também a Lazio e a Roma.

⚫🔵 KOLAROV SIGNS NEW INTER DEAL UNTIL 2022



✍ The Serbian defender has extended his contract with the club 👉 https://t.co/HOU41rUVEw pic.twitter.com/1balABDENJ