Apesar do futebol estar parado devido à pandemia da Covid-19, não é por isso que os clubes não deixam de estar atentos ao mercado de transferências.

Em Espanha, a imprensa fala cada vez mais do interesse do Barcelona em Lautaro Martínez, avançado do Inter Milão, ainda assim, Javier Zanetti, antiga glória e atual vice-presidente do clube italiano, veio a público tomar uma posição forte sobre o argentino.

«Vejo-o feliz no Inter, identifica-se com o clube. Barcelona? Acreditamos nele e vejo o seu futuro como um 'nerazurro'. Melhorou muito no último ano, também graças ao trabalho do Conte», referiu em declarações à ESPN.

Lautaro Martinez chegou em 2018 ao Inter Milão. Esta temporada afirmou-se como uma das grandes referências da equipa e em 31 jogos realizados, marcou 16 golos.