Apostado em vingar a final perdida para o Manchester City em 2023, em Istambul, Simone Inzaghi garantiu que maturidade e experiência foram chave para o Inter Milão regressar à final da Liga dos Campeões.

Na tarde desta sexta-feira, em conferência de imprensa, em Munique, o treinador italiano lançou os dados para a final com o PSG.

«O que difere da final de Istambul é a experiência na preparação. Sabemos que cada jogo tem a sua própria história e tentaremos cuidar de todos os detalhes. Há uma grande confiança, porque todos os jogadores estão disponíveis, algo que só aconteceu por três vezes esta época.»

«O PSG é líder em posse de bola na Europa e nós somos os primeiros nesse capítulo na Serie A. Temos de circular bem para não dar hipótese. Haverá momentos em que vamos sofrer e outros em que eles têm de defender.»

«Há dois anos não éramos favoritos e demonstrámos que podíamos competir. Talvez até merecêssemos mais, mas tínhamos pela frente o Pep Guardiola e o Manchester City. Agora, vamos defrontar uma equipa incrivelmente forte, perigosa e com um grande treinador, o Luis Enrique, alguém que admiro muito», referiu.

O Inter está pela sétima vez na final, tendo intercalado as derrotas em 1967, 1972 e 2023, com os triunfos em 1964, 1965 – frente ao Benfica (1-0), em Milão – e em 2010, sob comando de José Mourinho.

Quanto a Simone Inzaghi, de 49 anos, é o terceiro treinador mais bem-sucedido da história dos “Nerazzurri”, com seis troféus, atrás de Helenio Herrera e de Roberto Mancini (7).

«Estou muito orgulhoso por representar o Inter. Quando era criança, sonhava vencer a Champions. Não o consegui como jogador, mas já cheguei a duas finais como treinador. Há que entrar em campo sem obsessão, mas determinados em vencer», acrescentou.

Questionado sobre o futuro, o treinador apontou ao contrato, que cessa em 2026, e foi breve: «Iremos conversar depois da final. Estou tranquilo. Se este resultado vai fazer diferença? Certamente. Estou feliz no Inter e tenho tudo o que preciso para continuar».

A final entre PSG e Inter Milão está agendada para as 20 horas deste sábado, na Allianz Arena, em Munique, duelo que encerra a 70.ª edição da Champions. O duelo vai contar com arbitragem do romeno István Kovács, enquanto João Pinheiro vai ser quarto árbitro.

O vencedor vai suceder ao recordista Real Madrid, que leva 15 conquistas, e apura-se para a Taça Intercontinental de 2025, para o Mundial de Clubes de 2029 e para a Supertaça Europeia de agosto, frente ao Tottenham.