Lautaro Martínez, capitão do Inter Milão, chegou a estar em dúvida para o segundo jogo com o Barcelona, mas foi titular, marcou o primeiro golo e arrancou ainda o penálti do segundo, antes de sair esgotado, numa altura em que os catalães já tinham chegado ao empate (2-2). No final do jogo, entre a festa dos nerazurri, o avançado argentino deu conta do que sofreu para poder ajudar a equipa nesta noite histófrica.

«Sofremos muito, mas fizemos um trabalho de equipa incrível frente a um adversário de enorme valor. Estive um pouco em apuros, nem conseguia levantar a perna. Nos dois primeiros dias depois da lesão em Barcelona passei-os em casa a chorar. Fiz sessões de recuperação durante toda semana, procurei estar apto. Meti uma ligadura bem apertada e fui direto para o campo. Eu sou assim», revelou.

O avançado não estava nas melhores condições, mas considera que nestes grandes jogos, toda a gente tem de fazer um sacrifício e dar o máximo. «Em jogos como este, temos de estar presentes. Chorei com a minha mulher e os meus filhos em casa, mas prometi que estaria aqui. A minha mãe também estava preocupada, ligou-me toda a manhã, mas nem atendi porque estava a sofrer muito», acrescentou.

Agora é trabalhar para a recuperação total, uma vez que ainda falta uma final para vencer. «Não estou bem fisicamente, mas vamos trabalhar para recuperar. Agora tenho muitas coisas na cabeça: há muita pressão, muitas reflexões, mas o Inter está há anos a subir de nível. Devemos estar orgulhosos porque esta equipa não se rende, este estádio é incrível», referiu ainda Lautaro Martínez.