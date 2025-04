O Inter Milão foi incapaz de desatar o nó na visita ao Bolonha e sucumbiu no derradeiro minuto, falhando a fuga ao Nápoles. Na tarde deste domingo, na 33.ª ronda da Serie A, os comandados de Simone Inzaghi perderam por 1-0.

Numa partida geralmente equilibrada, o quinteto defensivo dos anfitriões mereceu elogios, repelindo ou contendo as investidas dos forasteiros. Na segunda parte, entre trocas, o Inter apenas desferiu três remates, mas nenhum enquadrado com a baliza.

Simone Inzaghi apostou em Taremi, avançado ex-FC Porto e Rio Ave, aos 69 minutos, mas o iraniano não foi capaz de fazer a diferença. Aos 83 minutos, depois de um cabeceamento desviar no poste, o ponta de lança viu o golo negado em cima da linha.

Nos derradeiros minutos, o Bolonha apostou no ataque, remetendo o emblema de Milão à respetiva área. De tentativa em tentativa, Orsolini desferiu um belo remate acrobático aos 90+4m, soltando a festa. O avançado de 28 anos atingiu os 14 golos nesta temporada.

O quarto desaire na Serie A não afasta o Inter da liderança, com 71 pontos, mas o Nápoles alcançou o rival.

Antes da 34.ª jornada – receção à Roma (6.ª) – os comandados de Inzaghi medem forças com o Milan na segunda mão das meias-finais da Taça (1-1), na noite de quarta-feira (20h).

Por sua vez, o Bolonha sobe ao 4.º lugar, com 60 pontos, estacionando na zona Champions. Antes da visita à Udinese (11.ª) há receção ao Empoli na segunda mão das meias-finais da Taça (3-0), na noite de quinta-feira (20h).

Empate entre aflitos

No outro duelo desta tarde, Empoli e Venezia empataram a dois golos. De parada e resposta, os anfitriões adiantaram-se aos 59m, mas a resposta surgiu aos 67m.

Pouco depois, aos 85m, o Venezia consumou a reviravolta. Em todo o caso, aos 87m, o Empoli resgatou um ponto.

Assim, o Empoli continua no 19.º lugar, com 25 pontos, em igualdade com o Venezia (18.º), ambos a um ponto de zona segura.