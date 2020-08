O Inter de Milão goleou por 5-0 o Shakhtar Donetsk de Luís Castro na meia-final da Liga Europa e vai discutir com o Sevilha o título na próxima sexta-feira.

Com uma exibição alicerçada no pragmatismo, o conjunto de Antonio Conte anulou os pontos fortes da equipa ucraniana e disparou para a goleada depois de ficar confortável no marcador.

O Shakhtar cometeu demasiados erros para ousar discutir até final o jogo com os nerazzurri e isso explica em parte a escalada do placard na etapa complementar.

FILME E FICHA DE JOGO

Tudo começou com um erro de Pyatov logo aos 10 minutos. O guarda-redes ucraniano entregou a bola a Barella, que levantou cruzou da direita para o desvio certeiro de Lautaro Martínez de cabeça.

Lentamente, o Shakhtar foi dando sinais de querer recompor-se. Teve largos períodos com bola, mas raramente com dinâmica suficiente para desorganizar uma equipa que defendia regularmente com as linhas recuadas e à procura do erro para surpreender em contra-ataque.

Ainda que com muito menos posse de bola, o Inter foi mais perigoso na primeira parte e até poderia ter dobrado a vantagem.

A melhor oportunidade do Shakhtar em todo o jogo surgiu aos 64 minutos, numa cabeçada de Júnior Moraes na zona da pequena área. No minuto seguinte, o Inter chegou ao golo. Na sequência de um canto batido da direita, D’Ambrosio cabeceou sem oposição e fez o 2-0.

Foi o início do descalabro da equipa de Luís Castro, que acusou demasiado o segundo golo sofrido e deixou de existir a partir daí no capítulo defensivo.

Cómodos, os nerazzurri soltaram a versão mais selvagem que até então mantinham escondida e arranca. Lautaro Martínez ampliou para 3-0 aos 74 minutos num remate de fora da área e, pouco depois, Lukaku fez o 4-0 a passe do argentino, que aproveitou novo erro capital do Shakhtar no início da construção.

O avançado belga ainda assinaria o bis aos 83 minutos após uma arrancada poderosa desde o meio-campo.