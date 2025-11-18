O tão aguardado regresso do Barcelona ao seu estádio, o mítico Camp Nou, está envolto numa polémica relacionada com os bilhetes para o jogo com o Athletic Bilbao, seja pelo preço ou pelo facto de o clube basco não ter tido direito a qualquer ingresso para o encontro.

O bilhete mais barato para assistir à partida, agendada para o próximo sábado (15h15), é de 199 euros, sendo que existem ainda ingressos à venda por 589 euros, para a arquibancada, e 1000 euros, para os camarotes.

Joan Laporta, presidente do Barcelona, justifica os preços com o facto de apenas 45 mil, dos esperados 105 mil lugares, estarem aptos a receber adeptos no encontro que marca o regresso ao Camp Nou, dois anos depois.

«À medida que formos aumentando a capacidade, os preços dos ingressos vão diminuir. Os nossos ingressos de temporada ainda são os mais baratos da Europa e este será um dia histórico, por isso os preços estão mais altos do que é habitual, mas iremos ajustar a proporção entre os preços para os detentores de bilhetes de época e o público em geral», garantiu Laporta, à imprensa espanhola.

Para explicar o facto de não ter disponibilizado bilhetes ao Atlhetic Bilbao para o encontro de sábado, o Barcelona aponta a razões de logística e de segurança.

As obras no Camp Nou devem prolongar-se até 2027.