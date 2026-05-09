VÍDEO: Sevilha assina reviravolta incrível e deixa lugares de descida
Dois golos nos últimos minutos permitiram aos andaluzes derrotar o Espanhol, que continua sem ganhar em 2026
Há um novo herói em Sevilha. Akor Adams saltou do banco aos 75 minutos e levou o estádio Ramón Sánchez Pizjuán à loucura ao minuto 90+1, quando apontou o golo que garantiu uma reviravolta fundamental na luta pela manutenção dos andaluzes na LaLiga. O “carrasco” foi o Espanhol, que perdeu por 2-1 e vai em 18 jogos seguidos sem ganhar no campeonato. Mais: os catalães ainda não venceram qualquer partida em 2026!
O duelo valeu, sobretudo, pela segunda parte, que abriu com um golo anulado ao recém-entrado Alexis Sánchez, aos 46 minutos.
Na resposta, Dolan adiantou o Espanhol no marcador, a passe do ex-Sp. Braga, Raúl Fernández (55m),
Sem margem de erro na luta pela permanência, o Sevilha foi em busca da reviravolta, que conseguiu na reta final da partida com os golos de Castrín (82m) e Adams (90+1m), para grande festa dos adeptos andaluzes.
Pela segunda vez esta temporada, o Sevilha venceu dois jogos seguidos na Liga espanhola, sequência que lhe permite chegar aos 40 pontos, somando mais três do que a primeira equipa abaixo da “linha de água”, o Alavés.
Pelo meio surge o Espanhol, com 39 pontos, que vive um final de temporada penoso e vê a vida complicar-se a cada jornada que passa. E ainda faltam três encontros até ao fecho da LaLiga…