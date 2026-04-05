O Inter regressou às vitórias no campeonato e goleou na receção à Roma (5-2), na noite deste domingo, em duelo da 31.ª jornada. Com Svilar na baliza dos romanos, Lautaro Martínez inaugurou o marcador ao primeiro minuto. Entre defesas notáveis de Sommer, o central Mancini empatou aos 40 minutos. Ainda assim, o avançado Çalhanoglu aplicou um golaço aos 45+2m.

Na etapa complementar deu-se o descalabro, pois Lautaro Martínez bisou aos 52m, Çalhanoglu assistiu Thuram aos 55m e Nico Barella fez o 5-1 aos 63m. Entre trocas, o médio Pellegrini reduziu aos 70 minutos.

Enquanto Lautaro Martínez continua como o melhor marcador do campeonato, com 14 golos, Marcus Thuram assinou duas assistências e um golo nesta noite, atingindo os 13 golos e as sete assistências em 37 jogos pelo Inter.

Desta forma, o Inter segue líder da Serie A, com 72 pontos, nove de vantagem sobre o Milan (2º), que nesta segunda-feira visita o Nápoles (3.º). Na próxima jornada, no domingo (19h45), o Inter visita o Como (4.º).

Por sua vez, a Roma falhou o salto para a zona Champions, continuando no sexto lugar, com 54 pontos, em igualdade com a Juventus (5.ª). Segue-se a receção ao Pisa (20.º), na sexta-feira (19h45).

Também neste domingo, Rafa Obrador – ala espanhol emprestado pelo Benfica – foi totalista na vitória do Torino no reduto do Pisa (1-0). O único golo foi apontado pelo avançado Che Adams aos 80 minutos.

Ao regressar à via dos triunfos, o Torino subiu a 12.º, com 36 pontos, guardando nove de vantagem sobre os lugares de despromoção. Por sua vez, o Pisa é 20.º e último, com 18 pontos, a nove da zona segura.