VÍDEO: pilotos saem ilesos após colisão e incêndio em corrida de GT
Aparatoso acidente interrompeu prova do Intercontinental GT Challenge
Que confusão! Um violento acidente, seguido de incêndio, interrompeu ao fim de apenas três horas a prova das «12 Horas de Bathurst», na Austrália, uma conhecida prova de resistência de GT (Grand Touring).
A competição, que têm como objetivo testar a durabilidade dos carros e a resistência, tanto a nível físico como mental dos pilotos e equipas, acabou por ser interrompida após uma autêntico desastre em pista.
A colisão aconteceu quando o Porsche, pilotado por Johannes Zelger, fez um pião numa curva, impedindo o resto dos automóveis de passar, com o Mercedes de Ralf Aron a colidir em alta velocidade violentamente contra o Porsche, que se encontrava perpendicular na pista. Com o forte embate, a frente do Mercedes incendiou-se imediatamente.
Segundo a imprensa internacional, e por incrível que pareça, os pilotos saíram ilesos.
Ora veja o momento: